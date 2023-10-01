Музей-заповедник "Коломенское" отмечает вековой юбилей

Это - знаковое для Москвы место

100 лет в этом году исполнилось музею-заповеднику "Коломенское". Место для столицы знаковое: тут расположен один из трёх в Москве объектов наследия, признанных ЮНЕСКО - знаменитая шатровая церковь, построенная отцом Ивана Грозного.

По легенде, здесь же родился Пётр Первый. Любители мистики вспомнят таинственный Голосов овраг, кому-то дорог огромный фруктовый сад.

А ещё здесь снято множество фильмов, в которых "Коломенское" и не узнать. Следы Софи Лорен в заповеднике искала Юлия Богоманшина (смотрите видео).

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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