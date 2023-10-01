ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музей-заповедник "Коломенское" отмечает вековой юбилей

16:03
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Это - знаковое для Москвы место

100 лет в этом году исполнилось музею-заповеднику "Коломенское". Место для столицы знаковое: тут расположен один из трёх в Москве объектов наследия, признанных ЮНЕСКО - знаменитая шатровая церковь, построенная отцом Ивана Грозного.

По легенде, здесь же родился Пётр Первый. Любители мистики вспомнят таинственный Голосов овраг, кому-то дорог огромный фруктовый сад.

А ещё здесь снято множество фильмов, в которых "Коломенское" и не узнать. Следы Софи Лорен в заповеднике искала Юлия Богоманшина (смотрите видео).

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Музей-заповедник "Коломенское" в Москве
Музей-заповедник "Коломенское" в Москве
Музей-заповедник "Коломенское" в Москве
Музей-заповедник "Коломенское" в Москве
Музей-заповедник "Коломенское" в Москве
Музей-заповедник "Коломенское" в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.