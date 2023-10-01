Над Джанкоем сбита украинская ракета

Пострадавших нет

Силы ПВО сбили украинскую ракету над Джанкоем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Как уточнил советник главы Крыма, Олег Крючков, по предварительным данным, речь идёт о ракете С-200.

По информации властей, осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет.

В свою очередь, в Минобороны сообщили, что силы ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2".

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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