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Собянин: Москва помогает предпринимателям искать партнёров на новых рынках

14:41
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Продукция столичных предприятий популярна в Индии и ЮАР

Разработки московских компаний востребованы по всему миру. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что власти помогают бизнесменам искать партнёров на новых рынках. В частности, для предприятий организуются выставки и бизнес-выезды, поддерживается онлайн-экспорт через зарубежные маркетплейсы.

С 2018 года московская продукция поставляется в десятках стран мира, включая самые отдалённые. К примеру, системы визуальной медицинской диагностики используют в Индии и Саудовской Аравии, а ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений – в ЮАР.

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