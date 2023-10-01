Армия России ударила по командным пунктам ВСУ

Все цели поражены

Российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам двух бригад ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны в ДНР был сбит украинский самолёт Су-25, перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 37 беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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