На "Госуслугах" введена обязательная двухфакторная аутентификация

Это сделано в целях безопасности пользователей

Двухфакторная аутентификация на портале "Госуслуги" стала обязательной для части пользователей. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

Нововведение касается новых пользователей и тех, кто восстанавливает свою учётную запись.

Для входа на портал нужно будет использовать два вида подтверждения из предложенных "Госуслугами". Это – пароль, одноразовый код из СМС, код из специального приложения или биометрия.

Ранее сообщалось, что в России рассматривается вопрос об использовании загранпаспорта для входа на "Госуслуги".

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