Нанесён ракетный удар по эшелону с оружием и техникой ВСУ

Противник уничтожен

В зоне спецоперации российская разведка обнаружила один из пунктов погрузки вражеской бронетехники, которую отправляли на линию соприкосновения. Координаты передали ракетчикам, они нанесли высокоточный удар по эшелону боевиков. Противник был уничтожен.

Успешно работают и артиллеристы "Южной" группировки. Прицельными выстрелами они ликвидировали около двадцати радикалов и танк националистов. Корректировку огня и контроль поражения обеспечили операторы беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

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