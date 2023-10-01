В Горловке повреждён водоканал после обстрела ВСУ

Люди не пострадали

В Горловке во время обстрела со стороны ВСУ повреждены трубы водоканала "Северский Донец - Донбасс" от жилого массива "Строитель" до шахты имени Ленина. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Повреждения также получила фильтровальная станция номер два.

Горловка находится примерно в 35 километрах от столицы ДНР – Донецка. Водоканал "Северский Донец - Донбасс" снабжает водой десятки тысяч человек в регионе.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"