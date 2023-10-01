На ВДНХ началась реставрация легендарного ресторана "Золотой колос"

Здание не ремонтировалось с 1954 года

Началась реставрация легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Здание 1954 года постройки сочетало элементы довоенной архитектуры и сталинского ампира. С террасы ресторана открывался вид на пруд и знаменитый одноимëнный фонтан. Когда-то ресторан был одним из самых престижных в городе и мог соперничать с "Прагой" и "Москвой".

Уже идёт реставрация фасадов ресторана и воссоздание исторических элементов декора. Чуть позже начнутся работы внутри здания, сообщил мэр.

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