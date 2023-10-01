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Умер народный артист России Виталий Коняев

18:49
  • воскресенье
  • 01 октября 2023

Ему было 86 лет

На 87-м году жизни скончался народный артист России Виталий Коняев. Об этом сообщили в Малом театре, где он играл с 1958 года.

"Его уход – невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта замечательного артиста", - говорится в сообщении.

Виталий Коняев стал известен после роли в картине "Тишина", которую в 1964 году снял Владимир Басов. Актёр сыграл в фильме командира артиллерийской батареи Сергея Вохминцева.

Также Коняев известен широкому зрителю по ролям в кинокартинах "Слушать в отсеках", "Вариант "Омега", "Щит и меч".

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