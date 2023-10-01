Британия готовит новую антироссийскую провокацию в Польше

Россия обязательно отреагирует

Британия разместит истребители Typhoon в Польше под предлогом защиты от России. О новой антироссийской выходке Лондона стало известно из выступления министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

Он утверждает, что самолёты будут переброшены в Польшу по запросу Варшавы, которая обеспокоена своей безопасностью из-за возрастающей угрозы российского вмешательства, сообщает РИА Новости.

Ранее Шеппс заявил, что Лондон может отправить своих военных на Украину, но позже дезавуировал свои же слова. Министр уточнил, что имел в виду отправку советников в Незалежную, которые не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях.

Кроме того, глава военного ведомства сказал, что Лондон готов подставить Киеву дружеское плечо и в плане патрулирования акватории Чёрного моря. Речь может идти об отправке туда британских кораблей.

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