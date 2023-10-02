Германию ждет кризис

Самую большую проблему для Запада представляют вовсе не Россия и Китай, как это пытаются представить западные политики. Настоящая угроза исходит из Германии, утверждает историк Тарик Сирил Амар.

На Западе твердят, что Россия должна потерпеть поражение на Украине, в противном случае рухнет весь международный порядок. Кроме того, вызовом является усиление Китая. Чтобы воспрепятствовать этому, принимались меры – в частности, вводились санкции, пишет историк в статье для Newsweek.

Предполагалось, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем конфликта на Украине, станет Россия. Однако в реальности санкционное оружие потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет, а первой может споткнуться Германия.

Амар отмечает, что немцы потеряли веру в политическую элиту и разочаровались в ценностях и методах правящих центристов. Германская модель управления переживает кризис как в экономике, так и в политике. Берлин пожертвовал собственными жизненно важными интересами в угоду стратегии Запада, утратив суверенитет. По мнению автора, Германии придется заплатить страшную цену за послушное следование политике в отношении Москвы и Пекина.

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