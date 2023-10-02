Минобороны показало боевую работу экипажей Су-25 и Ка-52

Помощь лётчикам оказывают авианаводчики

Последние данные о ходе специальной военной операции. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 и вертолётов Ка-52 на краснолиманском направлении.

Мощные удары наносят пилоты группировки "Центр". К месту выпуска ракет они подходят на максимально низких высотах, огибая рельеф местности. После выполнения боевой задачи совершают противоракетный манёвр, отстреливают тепловые ловушки и возвращаются в пункт базирования.

Неоценимую помощь лётчикам оказывают передовые авианаводчики - они выдают координаты, при необходимости корректируют огонь и визуально подтверждают успешное поражение объектов ВСУ и мест скопления неонацистов.

Представители Минобороны прямо на передовой вручили военнослужащим, участвующим в спецоперации, сертификаты о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья. В российском военном ведомстве приняли решение выдать соответствующие документы, не дожидаясь возвращения бойцов домой. Социальные гарантии перед военными выполняются на системной основе, эта работа будет продолжена, отметили в Минобороны.

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