Отличились гвардии ефрейтор Денис Мальцев и старший лейтенант Альберт Валеев

Информация о примерах отваги и мужества российских бойцов, которые защищают жителей Донбасса.

Гвардии ефрейтор Денис Мальцев, действуя в составе расчёта самоходной артиллерийской установки, оказывал огневую поддержку нашим мотострелкам в ходе наступления на позиции неонацистов.

Несмотря на массированный обстрел со стороны ВСУ, Денис продолжил вести огонь. Благодаря смелости ефрейтора Мальцева и его сослуживцев была уничтожена крупная украинская автоколонна и сорваны планы противника по переброске подкрепления.

Заместитель командира мотострелковой роты старший лейтенант Альберт Валеев в ходе обороны одного из рубежей, обнаружил группу украинских диверсантов, которые планировали обойти российские формирования с тыла.

Альберт организовал скрытное наблюдение за ними, вместе с подчинёнными занял выгодные огневые позиции, а затем отдал приказ атаковать боевиков. Уже в первые минуты боя неонацисты понесли серьёзные потери и были вынуждены отступить.

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