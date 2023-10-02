ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Примеры мужества и отваги: названы новые герои СВО

08:16
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Отличились гвардии ефрейтор Денис Мальцев и старший лейтенант Альберт Валеев

Информация о примерах отваги и мужества российских бойцов, которые защищают жителей Донбасса.

Гвардии ефрейтор Денис Мальцев, действуя в составе расчёта самоходной артиллерийской установки, оказывал огневую поддержку нашим мотострелкам в ходе наступления на позиции неонацистов.

Несмотря на массированный обстрел со стороны ВСУ, Денис продолжил вести огонь. Благодаря смелости ефрейтора Мальцева и его сослуживцев была уничтожена крупная украинская автоколонна и сорваны планы противника по переброске подкрепления.

Заместитель командира мотострелковой роты старший лейтенант Альберт Валеев в ходе обороны одного из рубежей, обнаружил группу украинских диверсантов, которые планировали обойти российские формирования с тыла.

Альберт организовал скрытное наблюдение за ними, вместе с подчинёнными занял выгодные огневые позиции, а затем отдал приказ атаковать боевиков. Уже в первые минуты боя неонацисты понесли серьёзные потери и были вынуждены отступить.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.