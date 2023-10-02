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В жилом доме в Тобольске тушили пожар после взрыва газа

08:32
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Известно о трёх пострадавших

Крупный пожар, который начался после взрыва газа, тушили минувшей ночью в Тобольске Тюменской области.

Газовоздушная смесь сдетонировала на последнем этаже жилого дома, пламя перекинулось на кровлю здания и стремительно распространилась на площади в 800 квадратных метров. На место направили более 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

Спасатели эвакуировали из дома около 300 человек. Сообщается о трёх пострадавших. Им оказана медицинская помощь. На данный момент пожар ликвидирован. Часть жильцов разместили в пунктах временного пребывания, некоторые отправились к родственникам и знакомым.

На месте ЧП продолжают работать представители экстренных служб, возбуждено уголовное дело.

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