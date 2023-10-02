Китай заберет своих панд из американского зоопарка

Животные находились там на условиях аренды

Жители американской столицы простились с пандами. Три обитателя Вашингтонского зоопарка возвращаются на родину в Китай. Из других зверинцев США милых чёрно-белых мишек тоже вернут. Американцы уже в следующем году останутся без единого бамбукового медведя.

Даже тропический шторм "Офелия" не повлиял на программу. На протяжении 9 дней все желающие могли умиляться пандами, стоя у вольера, фотографироваться с плюшевой копией и даже рисовать с натуры. 1 октября массовые проводы трёх гигантских панд на родину подходят к концу - после закрытия зоосада в воскресенье панд начнут собирать в дорогу, а их пребывание на Североамериканском континенте уже станет историей.

Мэй Сян, Тянь Тянь улетают в Поднебесную, выполнив миссию. Втроём. Детёныш Сяо Ци Цзи появился на свет 3 года назад. И уже стал настоящим американским кумиром.

Все панды мира - "собственность" Китая. Однако с середины 80-х прошлого века Пекин передает зарубежным государствам животных в аренду. Пара бамбуковых медведей приехала в зоопарк Вашингтона в 2000-м в рамках соглашения с Китайской ассоциацией дикой природы. Самка и самец панды должны были остаться на 10 лет для программы исследований и разведения. Причина столь скоропалительного отъезда домой - в окончании договора аренды. Но это скорее формальность - ведь соглашение трижды продлевалось.

Говорят, что истина - в охлаждении отношений между Китаем и США. Хотя на официальном брифинге представитель китайского МИДа эту гипотезу опровергла: "Мы продолжим работать с партнерами, включая США, над укреплением сотрудничества в области защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения".

Но что бы ни говорили официальные лица, шаги, предпринимаемые в панда-дипломатии, красноречивее любых слов. Конечно, панда — очень редкое животное. Численность их популяции в мире — меньше 2 тысяч особей. И за её сохранение борются несколько десятилетий. Однако факты не спрячешь. Сначала три панды из Вашингтона вернутся в Китай. А за ними, как отмечает Bloomberg, к концу 2024-го из США уедут и остальные. Так что у посетителей зоопарков Атланты, Сан-Диего и Мемфиса пока еще есть время полюбоваться милыми мишками.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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