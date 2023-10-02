Украинские позиции завалены телами боевиков

Две группы мобилизованных украинских солдат сдались в плен под Артемовском. Военнослужащих 77-ой аэромобильной и 56-ой отдельной мотопехотной бригад ВСУ захватили бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, рассказал российский разведчик.

Военный привел рассказ военнослужащего 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталия Мельниченко о ситуации на украинских позициях. По его данным, окопы ВСУ завалены телами погибших боевиков. Убитых не эвакуируют в течение трех-четырех месяцев, передает РИА Новости.

Российские офицеры, в свою очередь, сообщили, что попадающих в плен к российской армии украинских военнослужащих ВСУ стараются уничтожать еще у линии фронта. Таким образом они пытаются не допустить утечки информации. Кроме того, ВСУ в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа.

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