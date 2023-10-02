Собянин поздравил создателей московского метро с Днем метростроителя

Подземное строительство в столице ведется уже более 90 лет

Сергей Собянин поздравил столичных метростроителей с профессиональным праздником, который отмечается 2 октября.

"С Днем метростроителя! Спасибо за Большую кольцевую! Спасибо за "Физтех" и "Аэропорт Внуково". 14 станций, открытых в этом году, – это не завершение, а лишь яркая точка на славном пути метростроителей Москвы. Впереди много новых задач и важных проектов", – написал Собянин в блоге на своем сайте.

Подземное строительство в столице ведется уже более 90 лет, напомнил мэр. Так, с 2011 года в Москве построили и реконструировали 114 станций метро и Московского центрального кольца, а также 11 электродепо. В этом году полностью открыли Большую кольцевую линию. В ее строительстве участвовали 20 тыс. человек.

В ближайшие годы появится еще 39 станций метро и шесть электродепо. Также сейчас в городе строят три новые линии: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Пришло метро и в Московскую область.

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