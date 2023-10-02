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Собянин: Инвесторам с начала года выделено более 40 га земли под промкомплексы и технопарк

10:02
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Будут построены промышленный технопарк и восемь предприятий

Более 40 га земли было выделено с начала 2023 года инвесторам для строительства промышленных комплексов и технопарка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В рамках масштабных инвестиционных проектов будут построены промышленный технопарк и восемь предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что статус масштабного инвестпроекта дает бизнесу возможность получить в аренду землю без проведения торгов сроком на пять лет. А город получает современную инфраструктуру и рабочие места. Новые предприятия трудоустроят около 4,5 тыс. человек. Больше всего рабочих мест – 3,5 тыс. – даст пищевой кластер в дер. Троицкое ТиНАО. На его территории будут производить молочные и мясные продукты, сладости и напитки, овощи и упаковку. На предприятиях будут использоваться современные экологичные технологии.

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