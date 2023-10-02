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Удар ВС России вызвал мощный пожар на предприятии под Харьковом

09:09
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Повреждены объекты критической инфраструктуры

Несколько взрывов прогремело ночью на предприятии в Харьковской области на Украине. По данным местных властей, удар ВС России пришелся по зданиям агропромышленного предприятия.

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В результате удара здания повреждены. На агропредприятии в Изюмском районе вспыхнул масштабный пожар, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Сообщения о взрывах приходят и с юга Украины. В подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены цеха сельскохозяйственного предприятия, разрушены объекты критической инфраструктуры, передает РИА Новости.

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