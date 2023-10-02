ВС России успешно отражают атаки ВСУ на всех направлениях

Сорвана крупная ротация противника

Российские военные отразили 8 атак неонацистов на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Уничтожены более 300 боевиков, а также натовские гаубицы, бронемашины и станции радиоэлектронной разведки. Мощные удары нанесла наша авиация по ангарам с техникой ВСУ под Донецком. А на Купянском направлении сорвана крупная ротация противника.

На огневую позицию расчет автоматического зенитного орудия С-60 выезжает уже в сумерках. Только что операторы беспилотников засекли замаскированные командные пункты ВСУ на Купянском направлении. Несколько минут спустя орудие уже готово к боевой работе.

Полет 57-миллиметровых осколочно-трассирующих и бронебойно-трассирующих снарядов в темноте выглядит особенно эффектно. А их применение в высшей степени эффективно. Основные цели - живая сила противника и легкобронированная техника. Это орудие военнослужащие расчета назвали "Гарпия". Говорят, бьёт неизменно точно, но при этом неуловима для врага.

На Запорожском направлении обстрел передвигающихся групп националистов ведут мотострелки 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. Противник пытается маскироваться в лесопосадках, но для расчетов квадрокоптеров он все равно как на ладони. Уничтожив очередную группу боевиков, наше подразделение меняет позицию.

Прежде чем наши боевые самолеты вылетают на задание, место на наблюдательном пункте обязательно занимают передовые авианаводчики. Сами себя они называют "глаза и уши пилотов". Радиообмен идет на закрытом канале: краткие, понятные только летчикам команды никто посторонний не услышит.

Вскоре в эфире звучит: цели на Краснолиманском направлении поражены. Штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52 возвращаются на базы. А когда нет полетов, пилоты оттачивают мастерство на земле - под руководством инструкторов специального центра выживания летного состава проходят подготовку к действиям в экстремальных условиях.

Приземлиться после катапультирования летчик может как в чистом поле, так и на кроны деревьев или даже приводниться. Первым делом нужно оказаться на земле, затем спрятать парашют и скрытно, не привлекая внимания, выбираться к своим. Но противник все-таки обнаружил - нужно быть готовым принять бой и в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь боевому товарищу.

Один из самых сложных случаев - если приземление случилось на минном поле, но наши летчики готовы к действиям и в этой ситуации.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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