США рискуют растерять авторитет из-за неудач Украины

В Вашингтоне сумятица

Страсти по-американски. Очередная серия новеллы уже на экранах телеканалов страны. Член Палаты представителей Мэтт Гетц готовит письмо в парламент, собирается отправить в отставку спикера Кэвина Маккарти. Тот якобы оказался в сговоре с главой Белого дома и обещал ему до конца месяца принять отдельный билль для финансирования нужд Киева. А ведь во временный проект бюджета эти расходы не включены. Да и собственно весь сыр-бор с шатдауном и затевался, чтобы вычеркнуть эту статью расхода из американской казны.

Гетц хоть и в бешенстве, но лично для него это неплохой шанс заработать политические очки для карьерного роста. Спикер палаты представителей хоть и знает, что положение его довольно шаткое, уверен, что после нападок Гетца сумеет остаться на плаву.

"Приоритетом для меня является Америка и наши границы. Я поддерживаю обеспечение Украины необходимым оружием. Но наши границы важней", - сказал Кевин Маккарти.

"В Вашингтоне сумятица. Союзники опасаются, что если Америка, которая затрачивает огромные ресурсы на поддержку Киева, не окажется на стороне победителей, то её авторитету, который уже был подпорчен бегством из Афганистана, будет нанесён серьёзный ущерб с глобальными далеко идущими последствиями", - пишут западные СМИ.

В итоге Украину оставляют без американских денег аж на полтора месяца. Глава Белого дома тем временем уверен, что все еще можно исправить. По крайней мере, в этом он заверил главу Европейской дипломатии, который в эти дни нагрянул в Одессу, а потом в Киев. Побывал в разрушенном еще в середине лета Спасо-Преображенском соборе. А еще посетил место, где находилась гостиница "Одесса", в которой предположительно размещались иностранные наемники.

"Мы были удивлены тем фактом, что соглашение, заключенное в последнюю минуту, приняло такой поворот. Мы глубоко сожалеем. Выслушав президента Байдена, который призывает пересмотреть это решение, у меня есть надежда, что Украина продолжит пользоваться поддержкой США. С нашей стороны тоже необходимо увеличить нашу поддержку Киеву", - заявил Жозеп Боррель.

Учитывая, что Евросоюз с 22-го года передал Украине 80 миллиардов евро - куда больше? И только 25 из них пошли на военные цели. Причем, сам Боррель уточнил, что подобные суммы ранее никогда и никому не выделялись. При этом успехов на поле боя нет. Сегодня, по словам дипломата, ожидается большая встреча глав МИД стран Евросоюза в Киеве. Видимо, пока тяготы спонсирования киевского режима лягут на и так изнывающую от голода Европу. Чем Украина будет отдавать – знает бывший глава Минобороны Великобритании Бэн Уоллес. Он призвал Зеленского отправлять на войну больше молодых военных:

"Средний возраст украинских солдат на фронте составляет более 40 лет. Я понимаю желание Зеленского сохранить молодежь на будущее, но дело в том, что Россия скрытно мобилизует всю страну и есть риск замедления контрнаступления ВСУ. Думаю, что пришло время пересмотреть масштабы мобилизации".

Больше крови – больше помощи. Но это не точно. Та же Польша, как только почувствовала, что Киев не готов делиться землями, а, наоборот, хочет воспользоваться моментом и войти на территорию Варшавы, пусть даже и в торговом смысле, тут же дала заднюю. Более того, там приревновали Зеленского к Шольцу – мол, нельзя дружить с тем, кто дружит со злейшим врагом Польши.

"Президент Зеленский сейчас думает, что будет иметь тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут стремиться поладить с россиянами через центральноевропейские государства. Именно Польша приютила несколько миллионов украинцев, это мы больше всего помогли в то время, когда немцы хотели отправить пять тысяч касок в осажденный Киев, об этом стоит не забывать, президент Зеленский", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

То, что чемодан без ручки – Украину – попробуют еще тащить, нет сомнений. Именно поэтому Зеленский пока спокойно отреагировал на решение американского парламента. Вот такая фотография набирает популярность в соцсетях. Зеленский со страдающим видом и подпись – когда прошло 5 минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиардов долларов. Комментировать - только портить. Автор этой красочной фотографии - предприниматель Илон Маск. Фотожаба за несколько часов набрала два десятка миллионов просмотров.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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