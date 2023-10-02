"Вопрос достоинства": Польша продолжит требовать репарации от Германии

В Варшаве заявляют, что только после выплаты можно будет вести нормальный диалог в рамках ЕС

Варшава вновь заявила, что будет добиваться репараций от Германии. Юридически у неё нет на это права. Страна сама отказалась от выплат вскоре после завершения Второй мировой войны. Но польские власти игнорируют этот факт и говорят о защите достоинстве нации. В Берлине считают, что причина в другом.

Главную политическую доктрину современной Польши - символ её амбиций и претензий на европейское лидерство - озвучивает вице-премьер Качиньский на съезде правящей партии. Под бурный восторг и овации зала.

"Мы хотим репараций от Германии. Это не только финансовый вопрос, но и вопрос нашего достоинства. Не может быть, чтобы другим платили, а нам – нет", - заявил Качиньский.

Крестовый поход против Германии поляки ведут уже не первый год. Чтобы обосновать свои претензии, подготовили большой доклад о потерях в ходе немецкой оккупации. Требуют почти полтора триллиона долларов репараций. Заявляют, что только после выплаты можно будет вести нормальный диалог в рамках ЕС.

А пока Берлину вставляют палки в колёса. Например, высказываются резко против предложений включить её в состав постоянных членов Совбеза ООН. Простые поляки с радостью забрасывают суды частными исками с требованием компенсировать ущерб и страдания их отцов и дедов. Тот факт, что Варшава сама отказалась от выплат 1953-м году, никого не смущает. В Польше заявляют, что совет министров не имел конституционного права подписывать такие соглашения. Но подписал - якобы под давлением СССР. Вялые оправдания Германии - мол, по закону Варшаве она ничего не должна, да и в общую казну Евросоюза отчисляет больше других и таким образом спонсирует и поляков, мало кого интересуют.

"Это шизофреническая ситуация. Германия считает себя государством законопослушным, демократическим, соблюдающим права человека, но трусливо прячется за юридическим иммунитетом в вопросе выплат польским жертвам немецкой оккупации", - говорит Аркадиуш Мулярчик, заместитель министра иностранных дел Польши.

Без США не обошлось, уверены германские журналисты. Пользуясь украинским конфликтом, Польшу накачивают оружием и поддерживают её аппетиты - чтобы ещё больше ослабить ФРГ. С этой же целью пока ещё главный промышленный центр Европы лишили поставок российского газа по "Северному потоку" и способствуют переносу её предприятий за океан.

"Антироссийские санкции и незаконный захват активов создали прецедент, нарушающий неприкосновенность международных соглашений в финансовой сфере. Польша может использовать эту ситуацию для оправдания своих претензий. Тот факт, что Германия поддержала санкции против Москвы, ставит Берлин в очень щекотливое положение, поскольку точно такие же никчёмные юридические аргументы использует Варшава для получения денег от Германии", - пишут западные СМИ.

Польша заявила, что останавливаться не собирается. Будет и дальше требовать репараций.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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