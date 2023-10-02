Стая диких кабанов держит в страхе поселок в Ленобласти

Животные приходят по ночам

Неуловимая банда лесных воришек орудует в Ленинградской области. У жителей одного из посёлков начал стремительно пропадать урожай. Злоумышленники приходят по ночам, работают быстро и профессионально. А потому застать на месте преступления их практически невозможно.

На этом видео будто зацикленная картинка. Один за другим через равные промежутки времени на дорожке появляются дикие кабаны. Сначала маленькие, потом крупнее - и, кажется, конца им не будет.

Нина и Сергей Тереховы постоянно живут в этом садоводстве. Говорят, после того, что засняли местные камеры наблюдения, даже как-то не по себе. Стая диких парнокопытных наведывается в поселок Борисова Грива в Ленинградской области весь сентябрь - с тех пор, как на участках пришла пора убирать урожай. Причем, ходят, как заметили соседи, адресно - к тем, кто летом больше всех трудился. У кого свеклу подчистили, у кого картошку. Галина Николаевна лишилась прекрасной живой двухметровой изгороди.

Ночные визитеры ведут себя, как настоящие домушники, говорят в садоводстве: действуют аккуратно, но тихо - даже собаки не просыпаются. Заборы не ломают, сетки не рвут, а пролезают под ними. Полакомившись овощами с грядок, организованной группой покидают место преступления.

Внимательно изучив ночные кадры, жители садоводства поняли, что к ним приходят не одна, а целых три кабаньих семьи. Люди защитили свои владения народными способами: привязали блестящие и шумящие предметы по границам участков. Но ученые говорят: кабаны - очень умные звери, быстро поймут, что это обман. Не факт, что не придут снова. При встрече с кабаном самое эффективное - как следует напугать его, но не приближаться.

"Кабаны плохо видят, они видят только очертания человека, и ваша задача увеличить себя в размере. Для этого снимаем куртку, берем корзинку, палку и поднимаем над головой. Издаем громкие звуки и отходим от животного, надо увеличить расстояние между зверем и вами", - рассказал ученый, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Владельцы огородов остались без урожая, а вот местные животноводы напуганы. Дело в том, что до конца 2023 года в Ленинградской области продлены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения африканской чумы свиней, ей подвержены в том числе и дикие кабаны.

Неблагоприятная обстановка по африканской чуме сложилась еще в прошлом году в регионах, граничащих с Ленинградской областью - республике Карелия, Псковской и Новгородской областях и даже в Эстонии. Региональные власти призывают жителей, которым довелось увидеть кабанов своими глазами, внимательно наблюдать за их поведением. А если наткнулись на павшее животное, обязательно вызвать ветеринарную службу.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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