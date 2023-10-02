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Появились подробности крупного пожара в доме в Тобольске

11:50
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Возбуждено уголовное дело

Крупный пожар в Тюменской области. Накануне поздно вечером в пятиэтажном доме в Тобольске произошёл взрыв газа. Ударная волна выбила окна, вспыхнула кровля. Три человека получили травмы, один - в тяжёлом состоянии в реанимации. Возбуждено уголовное дело.
В жилом доме в Тобольске тушили пожар после взрыва газа

Огонь наступает и с каждой минутой захватывает метр за метром. Перебрасывается на балконы, заходит в квартиры. Пожарные расчёты контролируют периметр.

Напуганные жильцы, затаив дыхание, ещё не осознали, что произошло. Благодаря слаженным действиям экстренных служб оперативно выведены из горящего дома. Возгорание, начавшись в квартире на последнем этаже, перекинулось на кровлю и превратилось в угрозу целому дому - пожар охватил площадь почти 800 квадратных метров. Трое пострадавших госпитализированы. На месте ЧП работают экстренные службы.

"Организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего. Дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования", - сообщил тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин.

Причину ещё предстоит выяснить. В полночь по местному времени возгорание было локализовано, а под утро пожар полностью ликвидирован.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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