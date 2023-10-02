В аэропортах Москвы задержаны около трех десятков рейсов

Причина задержки не называется

Почти три десятка рейсов отменены или задержаны утром 2 октября в московских аэропортах. Больше всего отмен – шесть - во Внуково. Еще пять рейсов в этом аэропорту задерживаются с вылетом.

Десять самолетов не вылетели в назначенное время из воздушной гавани Домодедово. Семь рейсов задержано и один отменен в Шереметьево. Только в аэропорту в Жуковском сбоев в расписании не зафиксировано.

Причины массовых отмен и задержек рейсов в столичных аэропортах не называются. Данные приводит "Лента.ру" со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".

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