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В аэропортах Москвы задержаны около трех десятков рейсов

09:41
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Причина задержки не называется

Почти три десятка рейсов отменены или задержаны утром 2 октября в московских аэропортах. Больше всего отмен – шесть - во Внуково. Еще пять рейсов в этом аэропорту задерживаются с вылетом.

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Десять самолетов не вылетели в назначенное время из воздушной гавани Домодедово. Семь рейсов задержано и один отменен в Шереметьево. Только в аэропорту в Жуковском сбоев в расписании не зафиксировано.

Причины массовых отмен и задержек рейсов в столичных аэропортах не называются. Данные приводит "Лента.ру" со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".

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