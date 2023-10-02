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Второе бабье лето придет в московский регион в середине октября

10:00
  • понедельник
  • 02 октября 2023

В конце месяца возможен первый снег

Второе бабье лето посетит столичный регион в конце первой декады октября. По данным синоптика Александра Шувалова, с первых дней месяца температура воздуха будет держаться в пределах 16-18 градусов тепла, а затем ожидается небольшой подъем.

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Этот подъем температуры 10-13 октября и будет восприниматься как очередное бабье лето, сообщил метеоролог телеканалу "360". К сожалению, продлится потепление всего два-три дня – уже с четверга, 12 октября, в Москве начнет холодать.

Синоптик не исключает, что в конце октября жители московского региона могут увидеть первый снег. Однако зима в столице не будет холодной. Температура будет держаться выше климатической нормы.

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