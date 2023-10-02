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Эксперты дискуссионного клуба "Валдай" обсудят образ нового мира

11:51
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Центральным событием станет выступление президента России

В Сочи в понедельник начал работу международный дискуссионный клуб "Валдай". Тема мероприятия в этом году: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

Участники, среди которых политики, эксперты, журналисты из более чем 40 стран, попытаются представить образ нового мира – то, каким он будет к началу следующего десятилетия.

Центральным событием станет выступление Владимира Путина. Программа заседания клуба очень насыщенная. Каждый из четырех дней будет посвящен одной широкой теме - политике, экономике, гуманитарным вопросам. Основной акцент в ходе дискуссий будет сделан на изменениях, которые происходят сейчас в мире.

"В такие кризисные моменты требуется высочайшее напряжение мысли, для того чтобы понять эти принципы и как всё будет происходить. Нам предстоит очень много осмыслить в этом мире - как будет регулироваться его растущая взаимосвязанность и какими инструментами это будет делаться. Мы, конечно же, должны разобраться в том, какой новый порядок, какие новые иерархии или, наоборот, какие-то новые, так сказать, созвездия, мозаичные пространства будущего откроются перед нами", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Дискуссионный клуб "Валдай"
Дискуссионный клуб "Валдай"
Дискуссионный клуб "Валдай"
Дискуссионный клуб "Валдай"
Дискуссионный клуб "Валдай"
Дискуссионный клуб "Валдай"
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