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Медики сообщили о массовом заражении солдат ВСУ опасными инфекциями

10:36
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Антибиотики не помогают

Западные медики сообщают об участившихся случаях заражения раненых бойцов ВСУ инфекциями, которые не поддаются лечению антибиотиками. По данным Financial Times, с начала украинского конфликта таких пациентов все больше не только в самой Украине, но и в странах Европы.

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Издание приводит случай из практики американского военного госпиталя в Германии. Врачи обследовали раненого украинского военного и выяснили: пациент заражен инфекцией, которая не поддается лечению практически всеми имеющимися антибиотиками.

Как сообщается, подобные случаи регистрируются в странах Европы, куда доставляют раненных солдат ВСУ. Врачи считают, что военный мог заразиться как в украинских госпиталях, так и в местах пребывания беженцев в других странах.

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