Молдавия отказалась от закупки газа у "Газпрома"

Газ из России направляется только в Приднестровье

Молдавия больше не будет покупать газ у "Газпрома". Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

По его словам, Кишинев получил газ из альтернативных источников. При этом цена оказалась ниже, чем предложенная "Газпромом", уверяет Парликов.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный из-за энергетического кризиса, дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов, пишет РИА Новости.

С конца 2022 года "Молдовагаз" получает газ от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Топливо из России направляется только в Приднестровье.

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