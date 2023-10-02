Грузия потребовала разъяснений США по поводу финансирования госпереворота

Обучением повстанцев занялось агентство USAID

Тбилиси ожидает разъяснений Вашингтона в связи с выявленным фактом финансирования Агентством международного развития США тренингов по организации госпереворота в Грузии. Как отметил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, аббревиатуру USAID можно перевести как помощь США. Однако деятельность организации названию не соответствует.

Кобахидзе адресовал американским партнерам вопрос: почему тренинг, прямой целью которого была подготовка революции в Грузии, был профинансирован USAID? Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, в свою очередь, комментируя информацию о финансировании агентством революционных процессов в республике, заявил о "черном дне" в истории американской помощи Грузии.

По данным Службы госбезопасности Грузии, прибывшие в республику трое граждан Сербии – членов организация "Канвас" и "Отпор", участвовавших в организации революционных процессов в Сербии - проводили тренинги в одной из столичных гостиниц. Участники тренигов – НПО и гражданские активисты, которые должны были сыграть решающую роль в свержении власти насильственным путем. Граждан Сербии уже допросили в СГБ.

Грузинские спецслужбы заявляют, что группа лиц, в том числе находящийся на Украине бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, планирует устроить в Грузии аналог "евромайдана". Сигналом к действию станет отказ ЕС предоставить стране статус кандидата в члены сообщества, передает ТАСС.

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