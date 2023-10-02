Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

Особое внимание уделяется созданию комфортной и доступной среды

Территории возле 11 станций Московских центральных диаметров будут благоустроены к концу 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

"Возле большинства из них уже закончили основные работы. Воздушные линии убрали под землю, проложили дополнительные водосточные сети, обновили тротуары и проезжую часть, установили современные фонари. Сейчас подключаем освещение, светофоры и остановки с зарядными слотами. Скоро высадим деревья", – написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что особое внимание уделяется созданию комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и путешественников с багажом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"