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Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

12:27
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Особое внимание уделяется созданию комфортной и доступной среды

Территории возле 11 станций Московских центральных диаметров будут благоустроены к концу 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

"Возле большинства из них уже закончили основные работы. Воздушные линии убрали под землю, проложили дополнительные водосточные сети, обновили тротуары и проезжую часть, установили современные фонари. Сейчас подключаем освещение, светофоры и остановки с зарядными слотами. Скоро высадим деревья", – написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что особое внимание уделяется созданию комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и путешественников с багажом.

 

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