Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Насти Федоровой

У Насти острый миелоидный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Насти Федоровой.

У Насти острый миелоидный лейкоз. Девочке нужна срочная терапия и пересадка костного мозга. Однако операция связана с высокими рисками. Чтобы ребёнок смог её перенести, необходима специальная подготовка и дорогостоящие препараты.

Собрать нужную сумму - а это почти восемь миллионов рублей - помогли зрители канала "ТВ Центр"!

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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