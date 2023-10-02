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В США признались в утрате сил для сдерживания России

12:31
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Конфликт на Украине ослабил Соединенные Штаты

Мир стал гораздо менее безопасным с тех пор, как Джо Байден вступил в должность президента США. Конфликт на Украине ослабил Соединенные Штаты, они потеряли силу сдерживания против России, заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео.

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Помпео, занимавший пост госсекретаря США во время президентства Дональда Трампа, напомнил, что в Афганистане погибли 13 американцев. Это, по словам политика, стало одной из крупнейших неудач в защите граждан США в новейшей истории. Позже Америка была ослаблена вторжением на Украину, потеряв в результате "силу сдерживания против Путина".

Экс-госсекретарь заявил, что партнеры США на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива чувствуют себя брошенными. А тем временем Коммунистическая партия Китая становится все смелее и готовится к войне - экономической и военной. По мнению Помпео, высказанному в интервью греческой газете "Катимерини", очень важно, чтобы в 2024 году президентом стал республиканец,

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