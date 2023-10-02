Школьный автобус попал в ДТП в Подмосковье: первые версии случившегося

Дети не пострадали

Водителю стало плохо за рулём или лопнуло колесо. Школьный автобус попал в ДТП сегодня утром в подмосковном Щелкове. В салоне находились 30 детей. По последним данным, никто не пострадал. Помощь потребовалась одной из сопровождающих. Тем временем у следователей появились вопросы к перевозчику.

Чтобы выбраться наружу, людям в салоне пришлось выбивать лобовое стекло. После падения в кювет автобус опрокинулся на правый бок, а именно там расположены двери. При этом большинство пассажиров были дети. Учащиеся местной православной гимназии. Никто из школьников не пострадал. Всё произошло в районе посёлка Трубино городского округа Щёлково.

Автобусом управлял 70-летний Евгений Ларин. Врачи осмотрели мужчину на месте. Госпитализация ему не потребовалась. Здесь же он прошёл освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Сейчас он даёт разъяснения следователям.

Единственной пострадавшей в ДТП оказалась женщина - педагог школы. На месте её осмотрели врачи скорой помощи. С множественными ссадинами и ушибами пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии Щёлковской областной больницы.

Известно, что автобус принадлежит частному лицу. На каком основании и в рамках ли закона была организована перевозка детей, сейчас выясняют в Следственном комитете. Проводится расследование причин и деталей ДТП. Тем временем, чтобы поставить автобус на колёса и извлечь из кювета, спасателям пришлось выпилить часть рощи, в которой он оказался. Несколько часов на дороге работала спецтехника.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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