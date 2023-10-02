ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьный автобус попал в ДТП в Подмосковье: первые версии случившегося

14:56
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Дети не пострадали

Водителю стало плохо за рулём или лопнуло колесо. Школьный автобус попал в ДТП сегодня утром в подмосковном Щелкове. В салоне находились 30 детей. По последним данным, никто не пострадал. Помощь потребовалась одной из сопровождающих. Тем временем у следователей появились вопросы к перевозчику.

Чтобы выбраться наружу, людям в салоне пришлось выбивать лобовое стекло. После падения в кювет автобус опрокинулся на правый бок, а именно там расположены двери. При этом большинство пассажиров были дети. Учащиеся местной православной гимназии. Никто из школьников не пострадал. Всё произошло в районе посёлка Трубино городского округа Щёлково.

Автобусом управлял 70-летний Евгений Ларин. Врачи осмотрели мужчину на месте. Госпитализация ему не потребовалась. Здесь же он прошёл освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Сейчас он даёт разъяснения следователям.

Единственной пострадавшей в ДТП оказалась женщина - педагог школы. На месте её осмотрели врачи скорой помощи. С множественными ссадинами и ушибами пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии Щёлковской областной больницы.

Известно, что автобус принадлежит частному лицу. На каком основании и в рамках ли закона была организована перевозка детей, сейчас выясняют в Следственном комитете. Проводится расследование причин и деталей ДТП. Тем временем, чтобы поставить автобус на колёса и извлечь из кювета, спасателям пришлось выпилить часть рощи, в которой он оказался. Несколько часов на дороге работала спецтехника.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия ДТП с участем школьного автобуса
Последствия ДТП с участем школьного автобуса
Последствия ДТП с участем школьного автобуса
Последствия ДТП с участем школьного автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.