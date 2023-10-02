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Четыре человека погибли в ДТП в Балашихе

15:02
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Ведется следствие

В Балашихе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли 4 человека. Всё произошло накануне поздно вечером на улице Звёздная.

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. От удара машины разбросало в разные стороны. Грузовик опрокинулся, и из кузова на проезжую часть высыпался песок. Все находящиеся в легковушке от полученных травм погибли на месте.

По некоторым данным, водитель был пьян, но окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.

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ДТП в Балашихе
ДТП в Балашихе
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