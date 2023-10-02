Даниловский рынок в Москве отметил 60-летие

Для посетителей устроили настоящий праздник

Блюда и продукты со всего света! Легендарный Даниловский рынок отметил своё 60-летие. В честь такой даты в минувшие выходные для посетителей устроили настоящий праздник с дегустацией, концертами, мастер-классами и ночной вечеринкой, сообщает "ТВ Центр".

Не обошлось, конечно, и без экскурсий. А посмотреть есть на что, ведь Даниловский - один из старейших продуктовых рынков Москвы. Первое упоминание о стихийной торговле в этом месте датируется 13-м веком. Официально же рынок был учреждён Моссоветом в 1963 году. А десять лет назад он стал первым в России, где открыли фудкорт европейского образца, положив начало массовому ресторанному движению нового формата.

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