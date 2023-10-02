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Даниловский рынок в Москве отметил 60-летие

14:58
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Для посетителей устроили настоящий праздник

Блюда и продукты со всего света! Легендарный Даниловский рынок отметил своё 60-летие. В честь такой даты в минувшие выходные для посетителей устроили настоящий праздник с дегустацией, концертами, мастер-классами и ночной вечеринкой, сообщает "ТВ Центр".

Не обошлось, конечно, и без экскурсий. А посмотреть есть на что, ведь Даниловский - один из старейших продуктовых рынков Москвы. Первое упоминание о стихийной торговле в этом месте датируется 13-м веком. Официально же рынок был учреждён Моссоветом в 1963 году. А десять лет назад он стал первым в России, где открыли фудкорт европейского образца, положив начало массовому ресторанному движению нового формата.

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Даниловский рынок
Даниловский рынок
Даниловский рынок
Даниловский рынок
Прилавки на рынке
Прилавки на рынке
Рынок
Рынок
Концерт на Даниловском рынке
Концерт на Даниловском рынке
Концерт на Даниловском рынке
Концерт на Даниловском рынке
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