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На ВДНХ продолжается реставрация павильона "Центросоюз"

15:03
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Скульпторы проделали огромную работу

На ВДНХ близится к завершению реставрация павильона "Центросоюз". Белоснежное здание в стиле ар-деко уже давно было в плохом состоянии: кладка сыпалась, а декоративные элементы просто отваливались. Ситуацию, к тому же, ухудшал силикатный кирпич, который просто не предназначен для длительного срока службы. В итоге реставраторы не только укрепили стены, но и вернули павильону первоначальный вид.
Легендарные скульптуры вернули на павильон "Центросоюз" на ВДНХ

Звук работы строительной техники в павильоне "Центросоюз" на ВДНХ - словно музыка симфонического оркестра. Восстанавливать первоначальный вид здания здесь начали больше года назад и скоро реконструкция подойдет к завершению. Но сделать быстро тут не главное. Важно не потерять в качестве. Так что перед архитекторами стоит непростая задача.

Например, виноградную гроздь нашли в единственном экземпляре, когда вскрывали полы и уже по ее слепку отливали новые. А узнать, что когда-то главный фасад украшали барельефы и картуш смогли, изучив исторические фотографии. Даже оригинальный кремовый цвет здания пришлось искать за слоями штукатурки, которая, как оказалось, тоже хранит в себе секрет.

"Например, если мы с вами зайдем в интерьеры посмотреть, вы увидите там такие массивные громадные стены, которые придают монументальности зданию. Но на самом деле за этими стенами прячутся небольшие стены из силикатного кирпича, а все остальное пространство обшито. В 54 году это было сухой штукатуркой", - рассказала архитектор-реставратор Людмила Абдуллаева.

Но помимо сталинского ампира, в декоре присутствует множество элементов и древнерусского зодчества: башню украшает лепнина, по форме напоминающая кокошник, а колонны обвивают резные узоры.

В здании "Центросоюза" практически все состоит из деталей, начиная от массивных оконных рам и заканчивая лепниной на стенах. Конечно, работа на этом не останавливается, впереди еще предстоит установить ажурные, металлические витражи. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что внутри самой постройки будет много естественного света.

За счет такого богатого убранства "Центросоюз" всегда выгодно отличался среди множества павильонов выставочного центра. И статуи рабочего и колхозницы на крыше неспроста – собой они олицетворяют торговые отношения между деревней и городом. Правда, чтобы вновь вернуть им былую сговорчивость, пришлось изрядно постараться.

"Скульпторы, которые занимались реставрацией, проделали огромную работу. Они снимали по частям эти скульптуры, увозили их в мастерские. Там они их снова собирали, разбирали, докомпановывали, вылепливали утраченные участки, сколы, все трещины заделывали", - отметила Людмила Абдуллаева.

Эта большая работа завершилась летом, фигуры по частям подняли на их первоначальное место. А теперь следом за скульптурами на фасад вернутся барельефы, полы украсит деревянный паркет, а по бокам входа гостей будут встречать керамические фонтаны. Уже совсем скоро рассмотреть в деталях исторический памятник сможет каждый.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
Реставрация павильона "Центросоюз" на ВДНХ
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