На ВДНХ продолжается реставрация павильона "Центросоюз"

Скульпторы проделали огромную работу

На ВДНХ близится к завершению реставрация павильона "Центросоюз". Белоснежное здание в стиле ар-деко уже давно было в плохом состоянии: кладка сыпалась, а декоративные элементы просто отваливались. Ситуацию, к тому же, ухудшал силикатный кирпич, который просто не предназначен для длительного срока службы. В итоге реставраторы не только укрепили стены, но и вернули павильону первоначальный вид.

Звук работы строительной техники в павильоне "Центросоюз" на ВДНХ - словно музыка симфонического оркестра. Восстанавливать первоначальный вид здания здесь начали больше года назад и скоро реконструкция подойдет к завершению. Но сделать быстро тут не главное. Важно не потерять в качестве. Так что перед архитекторами стоит непростая задача.

Например, виноградную гроздь нашли в единственном экземпляре, когда вскрывали полы и уже по ее слепку отливали новые. А узнать, что когда-то главный фасад украшали барельефы и картуш смогли, изучив исторические фотографии. Даже оригинальный кремовый цвет здания пришлось искать за слоями штукатурки, которая, как оказалось, тоже хранит в себе секрет.

"Например, если мы с вами зайдем в интерьеры посмотреть, вы увидите там такие массивные громадные стены, которые придают монументальности зданию. Но на самом деле за этими стенами прячутся небольшие стены из силикатного кирпича, а все остальное пространство обшито. В 54 году это было сухой штукатуркой", - рассказала архитектор-реставратор Людмила Абдуллаева.

Но помимо сталинского ампира, в декоре присутствует множество элементов и древнерусского зодчества: башню украшает лепнина, по форме напоминающая кокошник, а колонны обвивают резные узоры.

В здании "Центросоюза" практически все состоит из деталей, начиная от массивных оконных рам и заканчивая лепниной на стенах. Конечно, работа на этом не останавливается, впереди еще предстоит установить ажурные, металлические витражи. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что внутри самой постройки будет много естественного света.

За счет такого богатого убранства "Центросоюз" всегда выгодно отличался среди множества павильонов выставочного центра. И статуи рабочего и колхозницы на крыше неспроста – собой они олицетворяют торговые отношения между деревней и городом. Правда, чтобы вновь вернуть им былую сговорчивость, пришлось изрядно постараться.

"Скульпторы, которые занимались реставрацией, проделали огромную работу. Они снимали по частям эти скульптуры, увозили их в мастерские. Там они их снова собирали, разбирали, докомпановывали, вылепливали утраченные участки, сколы, все трещины заделывали", - отметила Людмила Абдуллаева.

Эта большая работа завершилась летом, фигуры по частям подняли на их первоначальное место. А теперь следом за скульптурами на фасад вернутся барельефы, полы украсит деревянный паркет, а по бокам входа гостей будут встречать керамические фонтаны. Уже совсем скоро рассмотреть в деталях исторический памятник сможет каждый.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"