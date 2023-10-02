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В "Современнике" рассказали о планах на новый сезон

15:04
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Запланировано восемь премьер

Толстой, Сэлинджер и Водолазкин! В "Современнике" открыли новый 68-й сезон. В планах - восемь премьер.

Первая - уже в эту субботу. Зрители увидят постановку "Чагин" по одноимённому роману Евгения Водолазкина. В ноябре покажут "Чудо святого Антония" по Метерлинку. А Гарик Сукачёв представит спектакль "Саша-Шишин". Весной сразу две премьеры: "Над пропастью во ржи" по Сэлинджеру. И "Анна Каренина" по роману Толстого. 

Этот сезон в театре пройдёт под знаком Галины Волчек - одного из основателей труппы и легендарного худрука. Продолжая традиции, в театре запускают новый проект.

"Фестиваль студенческих спектаклей театральных вузов Москвы, с 1 по 15 апреля, и придумали, что там будут не только спектакли, но по итогам будут вручаться премии в честь основателей театра "Современник", - рассказал директор "Современника" Юрий Кравец.

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