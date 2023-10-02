В Битцевском парке прошел забег с собаками "Быстрый пес"

На финише бегунов ждали памятные медали

На Лисьей горе в Битцевском парке звуки громкой музыки заглушает заливистый лай. На юбилейный десятый по счёту столичный каникросс "Быстрый пёс" съехался хвостатый московский бомонд всех мастей.

В своём дворе в Бутырском районе столицы 4-летняя Джулия самая быстрая. На прошлогоднем забеге в Битце была 37-й. В этот раз готова улучшить результаты.А у кинг-чарльз-спаниеля Кассиопеи и хозяйки в планах просто бежать в удовольствие в хорошей компании.

Всего на дистанцию этого, пожалуй, самого звонкого из московских забегов вышли свыше 200 четверолапых и сопровождающих их хозяев. Стартовали небольшими группами.

Независимо от очередности старта, личное время для каждой из пар в каникроссе считается индивидуально при помощи специального маячка. Правила поведения во время гонки просты: всю дистанцию животное должно быть на поводке.

Маршрут кросса проходит по пересеченной местности, что весьма комфортно для четверолапых участников, ну а для двуногих, конечно, чуть сложнее, чем просто бежать по асфальту. Впрочем, дистанция всего два километра и одолеть её могут все - независимо от уровня подготовки и габаритов питомца.

Поболеть за хвостатых бегунов и их хозяев в Битцевском парке собралось большое количество зрителей. Многие сюда специально выбрались семьями. Чтобы справиться с дистанцией, самым быстрым из участников понадобилось около семи минут. Остальная процессия финишировала ещё около получаса. Кто бегом, кто пешком, а кто на руках у хозяина.

На финише бегунов ждали памятные медали и вода. А участникам кросса, занявшим с 1 по 5 места, вручили денежные призы и вкусные подарки для питомцев. Впрочем, угощения в виде аппетитной гречневой каши из полевой кухни достались всем, как и чудесные фотографии на пьедестале почета.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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