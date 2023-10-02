В Москве стартовал региональный чемпионат "Абилимпикс"

Участие принимают сотни школьников и студентов

В Москве в понедельник стартовал региональный чемпионат для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Основными площадками для соревнований по профессиональному мастерству станут 19 колледжей столицы. Участвуют сотни школьников и студентов. Им предстоит побороться за звания лучших в 60 компетенциях.

В этом году главные направления - медицина, промышленность, IT, творчество и кулинарное искусство. Победители получат сертификаты, дающие право на дополнительное образование или приобретение технических средств реабилитации.

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