Пресечена очередная попытка террористической атаки

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России. Беспилотный летательный аппарат сбит над Белгородской областью.

По данным Минобороны России, дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО 2 октября около 09.00 мск. ВСУ использовали БПЛА самолетного типа.

Накануне российские ПВО также успешно пресекли атаки дронов на российскую территорию. Украинские беспилотники были сбиты уничтожены над Краснодарским краем, Смоленской и Белгородской областями.

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