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Российская ПВО сбила дрон ВСУ под Белгородом

12:58
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Пресечена очередная попытка террористической атаки

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России. Беспилотный летательный аппарат сбит над Белгородской областью.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников
Беспилотник сбит на подлете к Брянску

По данным Минобороны России, дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО 2 октября около 09.00 мск. ВСУ использовали БПЛА самолетного типа.

Накануне российские ПВО также успешно пресекли атаки дронов на российскую территорию. Украинские беспилотники были сбиты уничтожены над Краснодарским краем, Смоленской и Белгородской областями.

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