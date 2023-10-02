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Песков рассказал о планах Путина на день рождения

13:35
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Детали Кремль сообщит позднее

Владимир Путин 7 октября не будет проводить неформальный саммит СНГ, как это было в прошлом году. В этот день президент отмечает день рождения.

О планах Путина рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Тем не менее, 7 октября Владимир Путин проведет рабочее мероприятия. Детали Кремль сообщит позднее, пишет "Интерфакс".

7 октября Владимиру Путину исполнится 71 год. В 2019 году президент отметил свой день рождения в сибирском лесу. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин гулял и собирал грибы, а также ездил на внедорожнике по тайге. Кроме того, они устроили пикник на природе.

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