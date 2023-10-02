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Песков предсказал раскол западных элит

13:44
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Усталость от спонсирования Киева будет расти

В политических элитах западных стран неминуем раскол. Это станет результатом, в том числе, и растущей усталости от абсурдного спонсирования Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, это относится и к Соединенным Штатам. В Вашингтоне эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий, считает представитель Кремля.

Прокомментировал Песков и результаты выборов в Словакии, на которых победу одержала возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия". Пресс-секретарь президента напомнил, что целый ряд европеских политиков сейчас называют "пророссийскими". На деле же это деятели, думающе о суверенитете своей страны и защищающие ее интересы, приводит слова Пескова ТАСС.

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