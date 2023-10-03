Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Черная Луна в знаке Девы
Овны
Начинается период, когда нужно быть очень внимательными к своему здоровью. Если вас что-то беспокоит, сопоставьте мнение двух-трех врачей, чтобы не пойти по ложному пути.
Тельцы
Черная Луна вошла в родственный для вас знак Девы. Звезды предупреждают о риске подвоха в таких темах, как беременность, влюбленность, попытки развлечься.
Близнецы
До августа следующего года постарайтесь не переезжать и не совершать операций с недвижимостью. Вы можете столкнуться с нечестными продавцами или покупателями.
Раки
Будьте осмотрительны в социальных сетях и в реальной жизни, чтобы не обжечься на новых знакомствах. Доверчивость может дорого вам обойтись – в прямом смысле!
Львы
У вас есть важная задача: быть максимально честными в деньгах. Не переступайте черту, даже если соблазн и суммы будут впечатляющими, не портите свою карму.
Девы
В ваш знак пришла Черная Луна, она же Лилит, и будет с вами восемь месяцев. Она отвечает за теневую сторону каждого человека. Пришло время проработать свои негативные черты характера!
Весы
Вас ждет период расчистки завалов своей психики, прощания с комплексами и детскими травмами. В самом деле, сколько можно их терпеть, избавьтесь от этого груза, наконец!
Скорпионы
Запомните людей, с которыми познакомитесь сегодня – они будут играть важную роль в будущем. И не торопитесь подпускать их слишком близко, чтобы потом не пожалеть.
Стрельцы
Вам предстоят перемены на работе: до августа следующего года вы можете даже поменять профессию! Только действуйте не импульсивно, а осмысленно.
Козероги
Черная Луна в родственном знаке Девы заставит пересмотреть ваши главные установки. К следующей осени вы придете уже с другим мировоззрением, вот увидите!
Водолеи
Вы рискуете попасть в сети соблазна: Лилит будет искушать вас, предлагая запретный плод. Если выдержите испытания, жизнь наградит вас. Если нет – получите урок.
Рыбы
Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало - этот мудрый совет пригодится представителям этого знака. В личной жизни могут начаться непростые времена, но вы точно справитесь.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"