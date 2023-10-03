Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Черная Луна в знаке Девы

Овны

Начинается период, когда нужно быть очень внимательными к своему здоровью. Если вас что-то беспокоит, сопоставьте мнение двух-трех врачей, чтобы не пойти по ложному пути.

Тельцы

Черная Луна вошла в родственный для вас знак Девы. Звезды предупреждают о риске подвоха в таких темах, как беременность, влюбленность, попытки развлечься.

Близнецы

До августа следующего года постарайтесь не переезжать и не совершать операций с недвижимостью. Вы можете столкнуться с нечестными продавцами или покупателями.

Раки

Будьте осмотрительны в социальных сетях и в реальной жизни, чтобы не обжечься на новых знакомствах. Доверчивость может дорого вам обойтись – в прямом смысле!

Львы

У вас есть важная задача: быть максимально честными в деньгах. Не переступайте черту, даже если соблазн и суммы будут впечатляющими, не портите свою карму.

Девы

В ваш знак пришла Черная Луна, она же Лилит, и будет с вами восемь месяцев. Она отвечает за теневую сторону каждого человека. Пришло время проработать свои негативные черты характера!

Весы

Вас ждет период расчистки завалов своей психики, прощания с комплексами и детскими травмами. В самом деле, сколько можно их терпеть, избавьтесь от этого груза, наконец!

Скорпионы

Запомните людей, с которыми познакомитесь сегодня – они будут играть важную роль в будущем. И не торопитесь подпускать их слишком близко, чтобы потом не пожалеть.

Стрельцы

Вам предстоят перемены на работе: до августа следующего года вы можете даже поменять профессию! Только действуйте не импульсивно, а осмысленно.

Козероги

Черная Луна в родственном знаке Девы заставит пересмотреть ваши главные установки. К следующей осени вы придете уже с другим мировоззрением, вот увидите!

Водолеи

Вы рискуете попасть в сети соблазна: Лилит будет искушать вас, предлагая запретный плод. Если выдержите испытания, жизнь наградит вас. Если нет – получите урок.

Рыбы

Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало - этот мудрый совет пригодится представителям этого знака. В личной жизни могут начаться непростые времена, но вы точно справитесь.

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