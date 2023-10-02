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Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии

14:43
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Республика демонстрирует уверенный рост

Северная Осетия-Алания демонстрирует уверенный рост по основным экономическим показателям. О развитии республики сегодня доложил Владимиру Путину её глава Сергей Меняйло на рабочей встрече в Кремле.

В регионе активно возводят и восстанавливают промышленные предприятия, строят крупные курорты и туристические объекты. Одновременно создают много рабочих мест. Большое внимание власти уделяют социальной сфере, поддержке участников спецоперации и жителей новых регионов. В Запорожье развернули гуманитарный центр.

Меняйло: Нами поставлено туда уже более тысячи тонн всех видов гуманитарной помощи, более 1400 тонн воды. В принципе жалоб как таковых нет, а если и есть какая-то нужда, то [решается] в режиме онлайн, связь есть.

Путин: Оперативно реагируете.

Меняйло: Да, оперативно, сразу.

Путин: Отлично. Сергей Иванович, я вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причем, личное внимание.

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