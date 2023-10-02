В Кремле исключили возможность повторения событий 1993 года

Гарантия - консолидация общества вокруг Путина

Президент России Владимир Путин не готовит специального обращения в связи с 30-летней годовщиной штурма Белого дома. Это неотъемлемая часть новейшей истории страны, россияне прошли через темные времена и вынесли необходимые уроки, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, мечтам Запада о повторении событий 1993 года не суждено сбыться. Залогом тому служит уровень консолидации России вокруг президента, передает ТАСС.

Здание Верховного Совета Российской Федерации в Москве штурмовали 3-4 октября 1993 года. Октябрьский путч также известен как "Ельцинский переворот".

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