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В Кремле исключили возможность повторения событий 1993 года

14:25
  • понедельник
  • 02 октября 2023

Гарантия - консолидация общества вокруг Путина

Президент России Владимир Путин не готовит специального обращения в связи с 30-летней годовщиной штурма Белого дома. Это неотъемлемая часть новейшей истории страны, россияне прошли через темные времена и вынесли необходимые уроки, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, мечтам Запада о повторении событий 1993 года не суждено сбыться. Залогом тому служит уровень консолидации России вокруг президента, передает ТАСС.

Здание Верховного Совета Российской Федерации в Москве штурмовали 3-4 октября 1993 года. Октябрьский путч также известен как "Ельцинский переворот".

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