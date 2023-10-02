Треть россиян посчитали SHAMANa певцом года

Лучшей певицей - Полину Гагарину

Треть россиян назвали певца SHAMANа лучшим исполнителем года на российской эстраде. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Певцом года Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) посчитали 33% граждан России. На втором месте - прошлогодний лидер рейтинга Олег Газманов с 11%. Тройку лидеров занимает Николай Басков. Его считают лучшим исполнителем 10%. Еще восемь процентов отдали предпочтение Сергею Лазареву, а семь процентов - Григорию Лепсу и Филиппу Киркорову.

Лучшей певицей россияне назвали Полину Гагарину. Так считают 19% респондентов. 11% россиян назвали лучшей Ларису Долину.

Всероссийский телефонный опрос проводился 22 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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