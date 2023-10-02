ВС России ударили по живой силе и технике ВСУ на запорожском направлении

На донецком участке отбиты три атаки боевиков

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что за минувшие сутки российские военные отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении (потери противника - свыше 60 военных убитыми и ранеными), три атаки - на донецком направлении (до 180 военнослужащих).

Также сообщается, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на запорожском направлении у Работино, Малой Токмачки, Новоданиловки и Вербового.

Кроме того, российские войска уничтожили на аэродроме в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, нанесли поражение четырем бригадам ВСУ на купянском направлении, поразили в районе Петровского Луганской народной республики узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

За сутки ПВО и РЭБ перехватили два снаряда HIMARS, две оперативно-тактические ракеты, уничтожили 45 беспилотников ВСУ.

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