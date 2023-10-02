Жителям города предлагали изменить название площади

Жители Одессы отказались переименовывать в рамках декоммунизации площадь Льва Тостого. Об это свидетельствуют результаты голосования, опубликованные украинскими СМИ.

Одесситам предложили изменить название на площадь Менделе Мойхер-Сфорима. Это один из основоположников еврейской литературы на идише. Однако горожанам посягательство на историческое название не понравилось.

Переименование улиц началось на Украине в 2015 году, с принятием закона о "декоммунизации". Однако позже киевский режим распространил эту борьбу на все названия, связанные с Россией, передает РИА Новости.

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