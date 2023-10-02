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Собянин объявил о старте финального этапа московского чемпионата "Абилимпикс"

14:42
  • понедельник
  • 02 октября 2023

В нем примут участие около 850 человек

Около 850 москвичей в трех возрастных категориях выступят на чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс". Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Стартовал финальный этап московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья продлится до 6 октября на 22 площадках столицы. Соревноваться предстоит в 60 профессиональных компетенциях, в том числе в медицине, образовании, сфере услуг и ИТ", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Самых талантливых и подготовленных крупнейшие работодатели города пригласят на стажировку и работу. Победители также войдут в состав столичной команды на национальном первенстве, отметил мэр.

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Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
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